INVERNO: in attesa in un sussulto finale

Siamo tutti al capezzale dell'inverno per stimolarlo a reagire proprio sul finale di stagione con un colpo di teatro, che si scorge qua e là tra le mappe, ma risulta ancora alquanto incerto.



Sembra ormai certa una frenata della corrente a getto, grazie ad un certo ridimensionamento dell'attività del vortice polare. Il tutto dovrebbe avvenire intorno al 18-20 febbraio; in questo frangente una massa d'aria più fredda potrebbe tentare di sfondare nell'area mediterranea, come mostra questa mappa per giovedì 20:

Bisognerà capire se l'anticiclone si indebolirà a sua volta, restando magari di quinta in Atlantico, oppure se vorrà negare anche questa residua velleità invernale del Generale, come si vede in questa mappa qui sotto per lo stesso giorno, proposta da un run perturbatore del modello americano, a conferma che la situazione non è ancora affatto ben delineata:

Il team di MeteoLive ritiene comunque probabile che un'infiltrazione di aria fredda possa coinvolgere le nostre regioni, come mostra anche la mappa qui sotto, magari un po' troppo ottimista ma comunque significativa:

Anche nelle annate peggiori, come abbiamo ribadito più volte, risulta sempre possibile un affondo freddo dal nord Europa che restituisca un clima più consono alla stagione, anche se all'epilogo. La storia delle nostre nevicate di fine febbraio e marzoline del resto è molto lunga, dunque non ci sarebbe nulla di cui sorprendersi.