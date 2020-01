INVERNO di nuovo stoppato a fine mese: altre conferme!

Ieri ci eravamo lasciati con la prospettiva di un anticiclone dominante per la fine del mese e nessun vero affondo invernale sulla Penisola.

Oggi le prospettive non sono cambiate di molto. Tutti i principali modelli vedono l'alta pressione occupare la scena mediterranea in maniera sufficiente a stoppare le velleità invernale da sabato 25 sino ai primi giorni di febbraio.



C'è da dire che rispetto a ieri, si nota una maggiore vulnerabilità dell'anticiclone lungo il suo settore orientale: questo predisporrebbe correnti nord occidentali più fredde lungo l'area balcanica con modesto ed intermittente interessamento anche delle nostre zone alpine di confine orientali e del nostro versante adriatico.



Bisognerà capire se l'incidenza di tale corrente potrebbe risultare un po' più marcata di quanto evidenziato dalle medie, ma al momento la razionalità scientifica e la serietà professionale ci impone di non andare oltre questa segnalazione.



Sarà compito della rubrica del "fantameteo" del pomeriggio approfondire ulteriormente (se necessario) questo "tallone d'achille" dell'anticiclone.



Qui intanto ecco la media degli scenari prevista per fine mese sia dal modello europeo che da quello americano per FINE MESE, come vedete sono quasi sovrapponibili, segnale di una affidabilità importante:

Si nota il disturbo delle correnti da nord-ovest lungo le regioni adriatiche, per il modello europeo (sopra) in parte anche sul basso Tirreno, ma si tratterebbe comunque di azioni modeste. Prevarrebbe infatti ancora sui 3/4 del territorio un tempo asciutto, spesso soleggiato e poco freddo.