Inverno australe: tanto freddo e stupende nevicate in Argentina (Patagonia)

L'inverno australe si sta facendo sentire in maniera molto marcata sul sud America ed in particolare sull'Argentina dove si susseguono ondate di freddo e neve, anche a bassissima quota.

Una forte ondata di freddo antartico ha investito il Paese tra il 21 e il 23 luglio, colpendo principalmente i settori più meridionali come la Patagonia dove il freddo è di casa. Nevicate stupende si sono verificate sino in pianura su tutta la regione, come potete osservare dalle immagini che arrivano da San Carlos de Bariloche.

Una fitta nevicata è avvenuta ad Ushuaia, una delle località più a sud del pianeta.