INVERNO a dicembre: solo un miraggio sulle carte?

Osservando le mappe dei principali modelli matematici, stamane emerge in maniera netta che le correnti da ovest correranno ancora all'impazzata sull'Europa per un po' , generando variabilità nel Mediterraneo e maltempo a tratti sul centro del Continente.



Niente di invernale però, solo tanta mitezza atlantica, senza grossi scambi meridiani di calore. Verso l'Immacolata qualche modello azzarda uno schema barico più coraggioso : affondo perturbato verso i Balcani con parziale coinvolgimento anche del nostro Paese, afflusso di aria fredda da nord e diminuzione delle temperature piuttosto sensibile, accompagnata da venti sostenuti di Tramontana.



Sembrerebbe un primo passo avanti, anche se subito dopo molti centri di calcolo prevedono il ritorno ad una situazione da ovest .



Soltanto spulciando con attenzione nelle "maglie" del modello americano, si trova qualche tentativo di affondo da nord anche per la seconda decade di dicembre, con le stesse caratteristiche.



Sono invece del tutto spariti i tentativi di retrogressione fredda da est, che sembravano i più gettonati nei giorni scorsi.



Questo non significa però che la probabilità che si verifichino si sia ridotta a zero, ma solo che in questo momento i modelli sono influenzati da una velocità della corrente a getto così marcata da non poter proporre altro che correnti sparate occidentali e a fatica riescono a riprodurre schemi barici diversi da un flusso di perturbazioni in transito all'impazzata da ovest verso est.



Occhi puntati sull'Immacolata comunque: da giorni si ritiene che quel periodo possa costituire un punto di svolta stagionale, altrimenti si vivrà un eterno autunno.