INVERNATA dopo Natale?

L'Atlantico che si inceppa perché l'est europeo si raffredda notevolmente.

E' possibile?

Statisticamente, dopo il disgelo natalizio, che può coinvolgere gran parte del Continente, SI, può subentrare proprio una fase più fredda da fine anno in poi.



Intendiamoci, non si tratta di un qualcosa di quasi automatico come potrebbe essere l'anticiclone africano per il mese di luglio, ma se la corrente a getto smette di spingere da ovest ad est come una forsennata, è chiaro che tutto il vasto territorio russo riesce ad accumulare tale e tanto gelo da bloccarne ulteriormente l'avanzata e finendo per estendersi verso il centro Europa e il Mediterraneo se si realizzano le configurazioni bariche giuste.



Per questo è necessario che i grandi vortici atlantici si avviluppino in pieno oceano, che l'anticiclone subtropicale si elevi verso nord sino a fondersi almeno in parte e temporaneamente con un anticiclone sulla Scandinavia, solo cosi potrà realizzarsi un blocking notevole del flusso occidentale e le correnti gelide potrebbero invadere il Continente, specie su supportate da una depressione presente in area mediterranea.



Tutto questo si vede? Si, si scorge qualcosa a partire dal Santo Stefano in poi in alcune mappe; ecco qualche carta che illustra proprio quanto descritto sopra:

Diamo uno sguardo anche ad ipotetiche temperature a 1500m che si potrebbero sperimentare a fine anno se andasse in porto questa operazione pro inverno:

ATTENDIBILITA': ancora piuttosto bassa, diciamo un 15-20%, perché molte mappe propendono ancora per la prosecuzione di una fase mite oceanica caratterizzata dal passaggio di altre perturbazioni in un contesto mite sino al termine di dicembre. Seguite comunque gli aggiornamenti!