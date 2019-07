Intenso temporale in Veneto: grandine e danni soprattutto nel vicentino

Un esteso e intenso temporale ha colpito nella serata e tarda serata di ieri il Veneto, soprattutto le province del vicentino e del padovano.

Il temporale, accompagnato da numerose fulminazioni, ha portato anche grandinate diffuse e a tratti di grosse dimensioni. Trissino, Brogliano e Castelgomberto, Sovizzo, alcune delle località più colpite. La grandine ha causato danni a vegetazione, automobili e alcuni tetti di abitazioni.

A Montecchio Maggiore-Alte Ceccato, una sagra in corso è stata bruscamente interrotta dal violento temporale. Pioggia e vento hanno hanno fatto volare via parte della tensostruttura, per fortuna senza conseguenze a persone.

In centro a Vicenza, in contrà San Marco, ha preso fuoco il sottotetto di un palazzo storico, in seguito alla caduta di un fulmine. I pompieri hanno immediatamente domato le fiamme e si sono recati sul posto all'alba per un ulteriore sopralluogo. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.