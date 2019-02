Intensa ondata di freddo, venti forti e mareggiate. L'avviso dell'Aeronautica Militare.

Un'irruzione di aria molto fredda è in procinto di interessare la nostra penisola e in particolar modo le regioni centro-meridionali, dove avremo un peggioramento atmosferico fra la serata odierna e la giornata di Sabato. L'irrompere di questa massa d'aria fredda provocherà forti venti, un brusco calo delle temperature e locali nevicate fino a bassa quota e in pianura al Sud Italia.

Ecco l'avviso emesso dall'Aeronautica Militare per le giornate di oggi e domani.

- VENTO DI BURRASCA SETTENTRIONALE, SU MARCHE, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA A PARTIRE DALLA SERATA DI VENERDI' 22 FEBBRAIO 2019, E IN INTENSIFICAZIONE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE ED IN ESTENSIONE A TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, SARDEGNA, CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA A PARTIRE DALLE PRIME ORE DI SABATO 23 FEBBRAIO 2019 E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

- VENTO MODERATO DA NORD CON RAFFICHE FINO A FORTE SUL SETTORE ALPINO DI LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE A PARTIRE DALLE PRIME ORE DI VENERDI' 22 FEBBRAIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE;



- VENTO FORTE DA NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE LUNGO LE COSTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO A PARTIRE DALLA SERATA DI VENERDI' 22 FEBBRAIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR ADRIATICO MERIDIONALE, MAR IONIO E MAR TIRRENO CENTRALE E MERIDIONALE, A PARTIRE DALLE PRIME ORE DI SABATO 23 FEBBRAIO 2019 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE;

- UN'ONDATA DI FREDDO INTENSO, A PARTIRE DALLE PRIME ORE DI SABATO 23 FEBBRAIO 2019 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, SULL'ITALIA AD ECCEZIONE DI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE DOVE LA DIMINUZIONE DELLE TEMPERATURE SARA' MENO MARCATA.



