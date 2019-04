Intensa linea temporalesca in Lombardia: grandine e danni nel varesotto. Si sta dirigendo verso Milano, Lodi, Pavia, Monza, Como e Lecco.

Mattinata fortemente instabile sulle regioni settentrionali per il passaggio di un fronte freddo di origine nord-atlantica.

Una intensa linea temporalesca formatasi sul Piemonte settentrionale ha raggiunto la Lombardia nord-occidentale e sta colpendo soprattutto il varesotto negli ultimi minuti, con forti rovesci di pioggia e grandinate e si sta dirigendo verso Milano e hinterland.

Il temporale ha colpito in pieno il centro di Gallarate (Varese), dove si è abbattuta una forte grandinata e ci sono stati allagamenti. Disagi e traffico in tilt anche a Varese città. Colpite le località di Cardano al Campo, Samarate, Solbiate Arno, Somma Lombardo.

In gran parte della provincia di varese, nella tarda mattinata, sono stati presi d’assalto i centralini dei vigili del fuoco e degli uffici di polizia locale. Si segnala traffico rallentato sia lungo la 336 che lungo la A8: in autostrada la visibilità «E’ ridotta a meno di un metro», come segnalato su Facebook da alcuni utenti.

Ecco la situazione poco fa a Solbiate Arno: