Intensa grandinata colpisce Teramo: stadio imbiancato!

Violento temporale con grandine su Teramo, imbiancato lo stadio Bonolis.

Il transito di una massa d'aria più fresca in quota sta determinando la formazione di nuclei temporaleschi in queste ore sulle regioni centro-meridionali, in particolare lungo le zone appenniniche e regioni adriatiche.

Un forte temporale ha colpito Teramo con una grandinata che ha imbiancato ampi tratti della città attorno alle 16 del pomeriggio.

Allenamento interrotto per qualche minuto allo stadio Bonolis, con il Teramo costretto a rifugiarsi sotto le panchine per poi riprendere la seduta con il terreno di gioco completamente imbiancato.

Qualche disagio anche alla circolazione stradale per il ghiaccio accumulato al suolo.