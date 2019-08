Intensa e duratura ondata di caldo africano in arrivo: ecco dove e quando

Il tempo è tornato ad essere ampiamente stabile sulla nostra penisola, con un clima anche più gradevole grazie alle temperature che sono rientrate un po' ovunque nelle medie del periodo.

Le proiezioni dei modelli matematici mostrano però un nuovo cambiamento nei prossimi giorni: l'anticiclone africano tornerà infatti ad estendersi verso il Mediterraneo centrale determinando una nuova significativa intensificazione del caldo su gran parte del Paese.

L'area maggiormente esposta a questa nuova onda di calore sarà il centro-sud Italia, che si appresta a vivere molto probabilmente una delle più intense e durature ondate di caldo della stagione (se non la più intensa).

Il caldo diverrà forte già fra Martedì/Mercoledì, con un netto aumento delle temperature sulle regioni centro-meridionali: i valori diurni supereranno diffusamente i 30° e toccheranno punte di 36-38 gradi nelle aree interne del centro-sud e sulle Isole Maggiori.

Il caldo risulterà intenso dall'Emilia Romagna in giù: al Nord avremo un clima in prevalenza meno caldo con temperature fino a 32-33 gradi quindi non eccessivamente elevate. Questo grazie a correnti atlantiche che lambiranno le regioni settentrionali apportando anche dei temporali sparsi, specialmente fra 7 e 8 Agosto (ci torneremo nei prossimi articoli, ma puoi già consultare le nostre previsioni per tutti i Comuni italiani, fra cui anche il tuo).

Nel periodo 8-10 Agosto l'onda calda sub-tropicale si intensificherà ancora con temperature molto elevate su tutto il centro-sud e sempre qualche grado in meno invece sul Settentrione. Sarà soprattutto nel week end che avremo temperature bollenti: Isole Maggiori, Sud Italia, Lazio e Abruzzo le regioni più calde con valori fino a 38-40 gradi.

E anche nei giorni successivi la situazione non dovrebbe mutare: l'anticiclone africano continuerà a stazionare sulle regioni centrali e meridionali (questa persistenza favorirà anche l'aumento dei tassi di umidità con caldo sempre più opprimente specialmente lungo le coste), intensificandosi ancora di più in particolar modo al Sud Italia.

Per un cambiamento potremmo dover attendere la metà del mese, quando aria più fresca di origine atlantica legata ad una vasta area depressionaria presente sul Nord-Europa potrebbe invadere la penisola a cominciare dalle regioni settentrionali per poi raggiungere anche le regioni centro-meridionali e porre fine a questa lunga ondata di caldo.