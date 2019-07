Instabile sino a giovedì, poi tornerà l'anticiclone?

Nelle prossime ore il nostro Paese dovrà fare i conti con un nuovo impulso di aria instabile che porterà precipitazioni localmente abbondanti sulle regioni del nord e sui settori medio ed alto tirrenici, Liguria inclusa. Tale circolazione sarà di fatto provocata dallo sprofondamento di un piccolo nocciolo d'aria fredda in quota proprio nel cuore del Mediterraneo. L'arrivo di questa piccola porzione d'aria fredda "strappata" dalla vasta circolazione ciclonica presente sull'Europa nord-orientale, avverrà attraverso la valle del Rodano, soltanto in questo modo potrà dare origine ad un cambiamento del tempo espressamente indirizzato ai versanti occidentali e tirrenici del nostro Paese. Ecco la posizione del minimo in quota prevista dal modello Arome per la mattinata di lunedì:

Volgendo lo sguardo al tempo previsto la prossima settimana, sfruttando un percorso preferenziale lasciato in eredità dalla perturbazione di queste prossime ore, tra mercoledì e giovedì un nuovo impulso di instabilità più debole è previsto attraversare le regioni del nord, con qualche nuovo temporale anche di tipo marittimo.