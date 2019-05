Insiste il maltempo, tanti temporali e grandinate oggi al sud

Clima più autunnale che primaverile sull'Italia anche quest'oggi a causa di aria fresca proveniente dalla Scandinavia che non accenna minimamente ad abbandonare il Mediterraneo. Dalle immagini satellitari è evidente la presenza di un vortice di bassa pressione sulla nostra penisola, che continua a generare nuvole, piogge e anche forti temporali a macchia di leopardo.

Anche la giornata di oggi 14 maggio 2019 risulterà molto perturbata in particolar modo al sud: tra pomeriggio e sera potranno generarsi nuove piogge e nuovi temporali a tratti violenti su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Le zone più a rischio saranno quelle interne (specie colline e rilievi) dove non si escludono grandinate molto intense e dannose. Nubi e piogge anche su Molise, Abruzzo e Marche, mentre fenomeni più sparsi e isolati (a carattere temporalesco) li troveremo su Lazio, Umbria e Triveneto. Ampie schiarite al nord e fine delle piogge (solo per oggi) sull'Emilia Romagna alle prese con le piene dei fiumi principali.