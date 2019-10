Insiste il ciclone all'estremo sud, peggiora anche al nord

Il vortice di bassa pressione che da due giorni si è rintanato tra il Canale di Sicilia e la Libia continua a risucchiare energia dal Mediterraneo e a muoversi in senso antiorario nei pressi dell'estremo sud, tanto da influenzarne le condizioni meteo. Continua a piovere sulla Sicilia sud-orientale, dove proprio oggi potremmo raggiungere l'apice del maltempo. Sul resto d'Italia domina l'alta pressione, ma attenzione: nelle prossime ore un'altra perturbazione (piuttosto debole) attraverserà il nord e comporterà un rapido guasto del tempo.

PREVISIONI METEO 9 OTTOBRE 2019 - Nubi basse in dissolvimento al nord verso le ore centrali della giornata, ma dal pomeriggio nubi attese in nuovo sensibile aumento un po' su tutto il settentrione. Possibilità di piogge sparse su Liguria e a ridosso di Alpi e Prealpi, mentre sulla pianura Padana i fenomeni saranno molto blandi e isolati.Piogge insistenti su siracusano, ragusano e catanese dove non escludiamo locali nubifragi nelle ore pomeridiane (soprattutto nel siracusano). Piogge sparse anche nel reggino ionico. Più stabile sul resto d'Italia e temperature massime in lieve aumento.

Ottobrata ormai confermata su tutta Italia.