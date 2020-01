Inizio settimana prossima tra le braccia di un'assurda PRIMAVERA

Ci risiamo! Per l'ennesima volta il termometro befferà il calendario con una mitezza esasperata da nord a sud tipida della primavera.

A molti farà piacere, ma a detta dei fatti si scriverà un'altra brutta pagina in merito all'ormai cronica inesistenza della stagione invernale sul nostro Paese; un'intera stagione che, a scanso di episodi brevi e fini a se stessi, è stata praticamente eliminata dal campionario meteo italico.

Il picco dell'alta pressione (un po' come si fa in estate) sarà presente sull'Italia tra lunedi 3 e martedi 4 febbraio. In alcuni casi, le temperature previste a 1500 metri di quota saranno paragonabili a quelle che solitamente si registrano nel mese di giugno.

La prima mappa ci mostra appunto le temperature previste a 1500 metri nella notte tra lunedi 3 e martedi 4 febbraio:

Punte di 15° alla medesima quota saranno presenti sulla verticale della Corsica e sulla Sardegna orientale. 13° a 1500 metri sulla Sicilia, 10-12° sulla verticale del settentrione, 10-11° lungo il versante adriatico e su molte aree dell'Italia centrale.

Ecco il riscontro termico che avremo AL SUOLO nelle ore centrali di martedi 4 febbraio (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo):

Partendo dal nord, sono attesi 18° sulla pianura del Piemonte; 20° lungo il versante adriatico, sulla Corsica e sulla Sardegna orientale. In Sicilia si rischieranno punte di 21-23° specie nelle aree interne e nei settori meridionali dell'Isola.

Sul resto d'Italia valori molti miti, attorno a 16-17° lungo il Tirreno. Farà molto caldo anche in quota con un aumento del rischio valanghe nelle zone innevate recentemente.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI