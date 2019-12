Inizio settimana prossima: tornano PIOGGE INTENSE sul nord-ovest?

La mappa sinottica incentrata per la notte tra lunedi 16 e martedi 17 dicembre ripropone la configurazione che tra ottobre e novembre ha dispensato molta pioggia soprattutto al nord-ovest.

L'ondulazione del getto che avverrà tra domenica 15 e lunedi 16 dicembre proporrà una vasta saccatura sull'Europa occidentale; ad essa si contrapporrà come un gioco di sponda, un promontorio altopressorio che si distenderà dallo Ionio alla Grecia, invadendo in parte l'Europa orientale.

In mezzo a queste due figure bariche si attiverà un flusso di correnti calde sciroccali (frecce rosse) che addenseranno la loro umidità prelevata sul mare in prossimita del nostro settentrione, in particolare sul nord-ovest. Sul resto d'Italia andrà in scena un tempo molto mite, piu primaverile che invernale, con precipitazioni solo locali e sporadiche.

La mappa che vi mostriamo inquadra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 17 dicembre secondo il modello europeo:

Si tratta per ora di indicazioni di massima in quanto la scadenza previsionale è ancora impervia e la situazione potrebbe anche modificarsi.

Tuttavia, tenendo fede alle mappe odierne, la Liguria e il settore prealpino centro-occidentale (e in misura minore quello orientale) rischierebbero piogge intense. La quota neve sarà piuttosto elevata, al momento collocabile sui 1500-1700 metri.

Qualche piovasco potrebbe intervenire anche sulla Toscana e sui settori ionici della Sicilia e della Calabria. Sul resto d'Italia clima mite e asciutto.

