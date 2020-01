Inizio settimana prossima: MARTEDI la giornata più fredda

La prossima settimana debutterà sull'Italia con una moderata e breve ondata di freddo scaturita dall'ingresso di correnti continentali da nord-est.

L'avvezione fredda si avrà nelle giornate di domenica 19 e lunedi 20 gennaio con intensi venti nord-orientali sull'Italia. Martedi 21 gennaio si avrà invece una parziale sedimentazione del freddo al suolo, stante un'attenuazione del vento.

La prima mappa mostra le temperature previste per le prime ore del mattino di martedi 21 gennaio; si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo:

Si prevedono temperature sottozero specie tra basso Piemonte, bassa Lombardia e versanti padani dell'Appennino Ligure.

Sulle regioni centrali l'azione del vento potrebbe non consentire il raggiungimento di valori molto bassi, se non in quota o nelle vallate più incassate; le temperature più elevate si prevedono in Sardegna stante l'azione di correnti più miti in risalita dal nord Africa.

Questo invece è il quadro delle temperature in Italia alle ore 13 delle medesima giornata, ovvero martedi 21 gennaio (anche in questo caso vi consigliamo di ingtandire l'immagine).

I valori resteranno attorno allo zero sui versanti padani dell'Appennino Ligure e il basso Cuneese; sulla Pianura Padana valori compresi tra 3 e 6° in pieno giorno. Sul resto d'Italia le temperature tenderanno già ad aumentare in quanto l'afflusso freddo sarà ormai agli sgoccioli.

