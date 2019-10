Inizio settimana prossima con il MALTEMPO ad iniziare dal NORD?

Da giorni stiamo seguendo su mappe e modelli un tentativo di ingresso dell'autunno dalla porta piu tradizionale, ovvero quella atlantica, che garantirebbe piogge su buona parte della nostra Penisola.

Nel titolo abbiamo aggiunto però il punto di domanda...a testimoniare che l'alta pressione è sempre in agguato, pronta a smembrare qualunque perturbazione si avvicini alla volta italica. Si spera ovviamente che ciò non succeda; molte regioni hanno bisogno di acqua e se non piove adesso è molto difficile che lo faccia nel periodo invernale, alla luce dei nuovi schemi circolatori.

Tra lunedi 14 e martedi 15 ottobre il nord e parte del centro potrebbero assaporare la prima seria perturbazione da ovest, con piogge anche intense. Il fronte è raffigurato nell'analisi del modello americano valida per la notte tra lunedi e martedi:

Tra molti ostacoli pressori, il flusso atlantico proverà ad organizzarsi portando un primo sistema perturbato a ridosso dell'Italia.

Entrando nel dettaglio, questi potrebbero essere gli effetti in termini di pioggia sul nostro Paese nella fase iniziale del suo interessamento, ovvero tra le 20 di lunedi 14 e le 20 di martedi 15 ottobre:

Questa mappa è puramente indicativa e non deve essere presa come oro colato. Il fronte agirebbe in un primo tempo al nord con piogge intense tra il Piemonte e la Liguria; successivamente, si sposterebbe con il suo carico di precipitazioni verso il centro e parte del meridione nella giornata seguente.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione sperando che non intervengano "defezioni fenomenologiche" dovute all'alta pressione di turno.

