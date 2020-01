Inizio settimana prossima con correnti occidentali FURENTI sul nostro Continente

Durante la settimana prossima, segnatamente nella sua prima parte, l'Europa centro-settentrionale verrà interessata da un flusso occidentale davvero intenso con all'interno perturbazioni e tempeste di vento; anche la nostra Penisola verrà marginalmente interessata, segnatamente il nord e parte delle regioni centrali, specie il lato tirrenico.

La prima mappa sinottica mostra la situazione barica a scala europea che si verrà a creare nelle ore centrali di martedi 28 gennaio:

Guardate che vorticità sarà presente sul centro e il nord Europa: qui avremo tempeste di vento legate ad un tempo davvero perturbato.

Notate inoltre come la foga delle correnti occidentali riuscirà a "piallare" addirittura l'alta pressione sul Mediterraneo. In altre parole, anche la nostra Penisola sarà interessata da queste correnti anche se in maniera molto marginale.

Alcuni sistemi frontali riusciranno quindi a lambire il nord e il centro portando anche alcune precipitazioni che sulle Alpi e l'Appennino settentrionale potrebbero essere nevose a quote di media montagna.

Il meridione e le Isole resteranno invece sotto l'influenza più diretta dell'alta pressione ed a parte una modesta variabilità, non avranno fenomeni degni di nota.

Il clima sarà di conseguenza molto mite e ventoso al centro e al meridione, un po' più freddo invece al nord specie in corrispondenza dei transiti frontali.