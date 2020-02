Inizio settimana prossima: anomalie termiche da CAPOGIRO in Italia e sull'Europa centrale...

La prima mappa mostra le anomalie termiche A 1500 METRI DI ALTEZZA previste in Europa nella giornata di lunedi 17 febbraio:

Dove vedete il colore rosso, le temperature si prevedono tra i 6 e gli 8° superiori alle medie del periodo. In una prima fase avremo molta mitezza sull'Europa centro-orientale, in modo particolare tra il sud della Germania, la Polonia, l'Ungheria e la Romania fino a sfiorare la zona del Baltico.

In Italia, le anomalie termiche maggiori si riscontreranno sul medio e basso Adriatico, meno sulle altre regioni.

La seconda mappa mostra le anomalie termiche, sempre a 1500 metri di altezza, previste per martedi 18 febbraio:

Il centro-nord della nostra Penisola oltre ai Paesi dell'Europa nord-orientale sperimenteranno anomalie termiche al rialzo consistenti, attorno a 6-7°.

Infine, nella giornata di mercoledi 19 febbraio, gli esuberi termici maggiori si porteranno verso il nostro Meridione...

Su queste aree avremo anomalie termiche al rialzo (in media) tra i 7 e gli 8° a 1500 metri.

Lentamente, l'onda mite si sposterà verso levante andando ad impegnare la Penisola Balcanica ed Ellenica con esuberi termici localmente attorno a 10°.

Per ulteriori delucidazioni sulle anomalie termiche in Europa ed in Italia nei giorni non menzionati nell'articolo, clicca qui: www.meteolive.it/speciali/TEMPERATURE/55/anomalie-delle-temperature-per-i-prossimi-7-giorni-a-1-500m-/32513/