Inizio settimana con TEMPORALI POMERIDIANI su Alpi e Appennini

Con il termine "temporale convettivo" si intende un fenomeno temporalesco che scaturisce quasi essenzialmente dal riscaldamento del terreno ad opera del sole; sono i classici temporali estivi che possono colpire i nostri rilievi durante il pomeriggio.

Nei prossimi giorni questi fenomeni saranno gli unici presenti in Italia. La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia tra le 14 e le 18 di martedi 18 giugno:

Si nota molto bene come i fenomeni temporaleschi seguiranno quasi per intero il profilo dei rilievi, lasciando indenni le pianure e le coste; come anticipato, si tratterà di temporali essenzialmente pomeridiani e brevi che in serata lasceranno il posto quasi ovunque al sereno. Non tutte le zone indicate ne verranno interessate, il modello segnala solo dove potrebbero verificarsi con maggiore probabilità.

La seconda mappa mostra invece i temporali pomeridiani attesi in Italia tra le 14 e le 18 di mercoledi 19 giugno:

In questo frangente, i temporali prediligeranno le Alpi e le zone dell'Appennino centro-meridionale, con basso rischio di sconfinamenti su pianure e coste. Sul resrto della Penisola il tempo sarà stabile, soleggiato e con caldo moderato.