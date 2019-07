Inizio settimana con TEMPORALI maggiormente diffusi sull'Italia

Ci siamo quasi! Il caldo intenso ed insopportabile, quello che non ti fa dormire la notte e ti costringe ad indossare lo stretto necessario per non dare scandalo, ha finalmente i giorni contati.

Nessuno si aspetti il fresco, ma solo una condizione termica più normale in seno all'estate di luglio; non dimenticatevi inoltre che luglio è il mese centrale dell'estate italica. Ad aiutare l'allontanamento del caldo ci penseranno i temporali, che tra lunedi e martedì diverranno progressivamente più diffusi sull'Italia.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sullo Stivale per l'intera giornata di lunedi 8 luglio:

I temporali saranno maggiormente probabili ed intensi a nord e ad est della linea rossa, quindi sul nord-est, nelle aree interne dell'Italia centrale e lungo il versante adriatico. Il resto d'Italia sarà ancora in attesa con un tempo stabile, soleggiato e ancora caldo.

Martedi 9 luglio i temporali si intensificheranno, guadagnando terreno anche verso il meridione. Ecco la sommatoria dei fenomeni temporaleschi per l'intera giornata:

I temporali più forti sono attesi sul Piemonte e sull'alto e medio Adriatico, ma quasi tutto il nord e il centro peninsulare avranno fenomeni. Temporali possibili anche nelle zone interne del meridione, mentre all'estremo sud e sulle Isole i fenomeni saranno probabilmente assenti.

Da segnalare l'ingresso delle correnti di Bora sul nord est (freccia blu) che dilagando verso sud daranno luogo al calo termico tanto auspicato.