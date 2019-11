Inizio settimana con ROVESCI sul Tirreno e al nord-est

La prima settimana di novembre debutterà con un tempo molto variabile, a tratti anche instabile su alcune regioni.

Correnti oceaniche abbastanza fresche abbracceranno la nostra Penisola portando rovesci sui versanti esposti, ovvero il settore alpino e prealpino unitamente alle regioni del versante tirrenico e la Sardegna occidentale.

La giornata di lunedi 4 novembre sarà di relativa tregua, anche se non saranno escluse piogge su alcune regioni. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata in parola:

Correnti occidentali o sud-occidentali soffieranno da nord a sud e metteranno i bacini di ponente in cattive condizioni.

L'effetto di ammassamento dell'aria umida sui contrafforti dell'Appennino determinerà rovesci soprattutto tra il basso Lazio, la Campania e le Alpi orientali. In serata qualche pioggia sarà possibile anche sulla Sardegna occidentale e tra il Levante Ligure e l'alta Toscana.

Martedi 5 novembre arriverà un nuovo impulso perturbato da ovest. Ecco gli accumuli previsti per l'intera giornata:

Rovesci saranno possibili sul nord-est, la Riviera di Levante, l'alta Toscana e tutto il settore Tirrenico fino al Cilento. Anche la Sardegna occidentale sarà interessata da qualche pioggia.

Ancora venti da ovest o sud ovest su tutta la Penisola e bacini occidentali in brutte condizioni, specie il Mar Ligure e l'alto Tirreno.

