Inizio settimana con molta PIOGGIA in Sardegna, FREDDO al nord e al centro

Briciole d'inverno in arrivo sull'Italia dopo quasi un mese di completa stasi meteorologica; non si tratterà però di una svolta che darà linfa vitale alla stagione invernale. Passato questo episodio tutto tornerà come prima con la stagione nuovamente in affanno.

Ecco la mappa sinottica prevista per lunedi 20 gennaio alle ore 13:

Il mostro anticiclonico andrà ad opprimere le isole Britanniche con valori di pressione esageratamente elevati, attorno a 1045 hpa. Questa mossa dell'anticiclone faciliterà l'arrivo di aria piu fredda dall'est europeo che scorrendo sul bordo meridionale dell'anticiclone medesimo, interesserà la nostra Penisola con venti freddi da nord-est (frecce blu). Le medesime correnti tenderanno poi a confluire con aria molto più mite in risalita dal nord africa (frecce rosse), richiamata da una depressione situata tra le Baleari e Gibilterra.

Tutto ciò darà origine a piogge anche intense sulla Sardegna; ecco la sommatoria delle piogge previste in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 20 gennaio:

Oltre alla Sardegna, verrà interssata anche la Corsica con rovesci anche di tipo temporalesco.

Piovaschi sparsi saranno possibili al sud e lungo il versante adriatico. Stante le basse temperature sono attese spruzzate di neve sopra i 400-500 metri sull'Appennino Emiliano e Umbro-Marchigiano, 700-900 metri su quello Abruzzese e Molisano.

Qualche breve nevicata è attesa anche sull'estrema propaggine occidentale del Cuneese (la zona delle Alpi Marittime). Su tutte le altre regioni il tempo sarà più freddo, ventoso, ma asciutto.

