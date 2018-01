Inizio settimana con l'alta pressione, ma non sarà bel tempo per tutti...

In attesa di altri eventi che sicuramente non mancheranno nei primi giorni di febbraio, il tempo tenderà a rilassarsi nelle prossime 48-72 ore stante l'allungo dell'alta pressione atlantica verso il Bacino del Mediterraneo.

Più che una configurazione invernale sembra di assistere ad un allungo azzorriano di inizio luglio, ma siamo ormai abituati da anni a questo andazzo anche nel cuore dell'inverno...quindi la cosa non fa nemmeno molto scalpore.

L'alta pressione porterà il sole ovunque? Putroppo no; sulle pianure del nord ci sarà il problema della nebbia, unitamente al ristagno delle sostanze inquinanti in prossimità del suolo. Cieli grigi, dunque, in questi settori per gran parte della giornata con tentativi di aperture (o sollevamenti nebbiosi) nelle ore del pomeriggio.

Nubi basse più o meno serrate (la classica Maccaja) saranno presenti sulla Liguria e sull'alta Toscana; martedì potrebbero estendersi fino alle coste dell'alto Lazio stante un ritorno umido dal Tirreno.

Il tempo sarà invece bello e molto mite sulle Alpi, sul restante centro, sulle Isole e al meridione dove il clima sarà tutt'altro che invernale.

Al nord andrà in scena il fenomeno dell'inversione termica con freddo umido sulle pianure e mitezza quasi primaverile sui settori alpini.

Quando cambierà? Probabilmente dai primi giorni di febbraio, ma ne riparleremo.

