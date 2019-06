Inizio estate 2019 puntuale e caldo

In meteorologia la stagione estiva parte dal primo giugno e finisce il 30 settembre.

Dopo un maggio caratterizzato da fredde temperature record, finalmente entra in scena l’estate.

Sole e temperature elevate (ma non troppo) si sono registrate soprattutto sulle regioni meridionali, dove in questi primi 15 giorni si sono anche toccate rare punte di 38°/39°.

L’onda termica africana è giunta a lambire in particolare il sud. Ma, per nostro sollievo, il nucleo bollente che in genere contraddistingue l’anticiclone africano , è rimasto sulle sue abituali latitudini. Se invece si fosse mosso su di noi le temperature si sarebbero portate sicuramente su livelli da record sfondando ampiamente i 40° gradi. Ora per dare una idea di questa prima quindicina di giugno, ne abbiamo calcolato il valore termico medio che segna 22,2° gradi centigradi. Se però confrontiamo questo dato con il corrispondente periodo del giugno 2003 ( detiene tuttora il record, a livello mensile, del più caldo in assoluto dal 1997 al 2018 ), tra i 2 periodi messi a confronto si ha la misura di quanto sta accadendo sotto il profilo termico: prima quindicina giugno 2003, 26,9° gradi C , quella del giugno 2019, 22,2°C . Insomma l’attuale periodo accusa una elevata differenza di meno – 4,7° gradi .