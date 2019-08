Inizio di settimana con afa e temporali sparsi, le previsioni meteo

L'anticiclone africano diventa via via sempre più debole, perde forza e lascia penetrare nel Mediterraneo masse d'aria leggermente più fresche alle medio-alte quote, responsabili della diffusa instabilità pomeridiana degli ultimi giorni. Tuttavia non stiamo assistendo a repentini cambiamenti del tempo: ovvero non sono presenti perturbazioni forti ed estese capaci di spazzar via in breve tempo la cupola anticiclonica che ci sovrasta da oltre 10 giorni. Ciò significa che la "morte" dell'anticiclone sarà molto lenta e l'instabilità risulterà ancora sparsa e disorganizzata (seppur localmente molto violenta).

PREVISIONI 26 AGOSTO 2019/ La settimana si apre col bel tempo e il Sole su tutta Italia, ma come ormai è prassi negli ultimi giorni assisteremo ad un crescendo dell'instabilità nelle ore pomeridiane. Acquazzoni e temporali coinvolgeranno le zone interne (specie colline e rilievi) del centro-sud e le isole maggiori. Isolati temporali anche su Alpi e Prealpi.

Il caldo continuerà ad avvolgere l'Italia, da nord a sud: le temperature oscilleranno generalmente tra i 29 e 34°C, ma sarà l'umidità a rendere il caldo decisamente afoso specie su coste e pianure. Questa situazione persisterà per gran parte della settimana proprio perchè l'anticiclone africano perderà forza molto lentamente e non verrà "spazzato via" come avvenuto in precedenti situazioni.