Inizio di settimana col caldo africano! Estremo nord con qualche temporale

SITUAZIONE METEO | La quinta e ultima ondata di caldo del mese di agosto si sta incamminando verso l'Italia dove persisterà almeno sino a giovedì/venerdì, in particolar modo sulle regioni del centro-sud dove la colonnina di mercurio punterà nuovamente i 36-38°C con notevole facilità. In termini di temperature eccezionali e indici di afa estremi non arriveremo però assolutamente ai livelli delle precedenti ondate di caldo, questo è bene chiarirlo.

PREVISIONI METEO 19 AGOSTO 2019 | La nuova settimana si apre col bel tempo su quasi tutta Italia grazie al vasto anticiclone nord africano in rapida espansione verso il Mediterraneo. La giornata proseguirà senza grossi cambiamenti e vedrà il dominio quasi incontrastato del Sole.

Le uniche eccezioni riguardano l'estremo nord, ovvero l'arco alpino e prealpino dove avremo acquazzoni e temporali sparsi. Localmente i fenomeni potranno risultare intensi (quindi con rischio di brevi nubifragi e chicchi di grandine) sui rilievi dell'alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige. In caso di gite o scampagnate sulle Alpi e relative vallate, prestare attenzione agli improvvisi cambiamenti del tempo, specie nel pomeriggio.

CALDO IN AUMENTO | Le temperature sono destinate ad aumentare un po' ovunque, seppur non in maniera sensibile. Ci aspettiamo massime fino a 37°C sulle zone interne del centro-sud (in particolare su foggiano, cagliaritano, sud Sardegna, viterbese e ternano). Caldo nel pomeriggio in pianura Padana, specie orientale, in Emilia sfioreremo i 34-35°C. Meno caldo e più ventilato sulle coste grazie alle brezze.