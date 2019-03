Inizia un week-end primaverile, oggi temperature oltre 20°C! Ma attenzione...

L'alta pressione è pronta a regalarci un nuovo week-end da piena primavera su tutta la nostra penisola ma come già anticipato ieri è meglio non illudersi, perchè l'inverno è pronto a ripiombare sulle nostre teste nel corso della prossima settimana.

Del nuovo peggioramento (anche freddo) atteso tra lunedì sera e martedì ne parleremo in maniera approfondita in un prossimo articolo, per cui ora concentriamoci su questo week-end per capire esattamente dove avremo le temperature più alte e dove avremo il tempo più stabile e soleggiato.

SABATO - Cieli sereni su tutto il nord ad eccezione di innocue velature di passaggio in giornata. Stabile e soleggiato anche sul versante adriatico sebbene bisogna menzionare la possibilità di isolati acquazzoni sulla Puglia centro-meridionale nel corso del pomeriggio (fenomeni blandi e rapidi). Sul lato tirrenico avremo qualche nube in più, tipica di questi anticicloni, che potrà coprire il Sole e rendere il clima uggioso. In particolare avremo cieli poco nuvolosi o nuvolosi su Liguria centro-orientale, Toscana e molto localmente su Campania e Calabria tirrenica.



Le temperature saranno comprese tra i 15 e i 20°C al nord, tra i 18 e i 23°C sul versante adriatico, tra i 14 e i 18°C sul versante tirrenico e Sardegna e tra i 18 e i 23°C in Sicilia.

DOMENICA - Nuvolosità in aumento sul versante tirrenico, dalla Liguria alla Campania. Quindi possibilità di ampi spazi nuvolosi o coperti. Soleggiato invece su tutto il nord, lato adriatico e ionico. Sulle regioni adriatiche soffierà un modesto vento di favonio (proveniente dall'Appennino) che farà impennare le temperature ovunque oltre i 20/22°C, mentre sul lato tirrenico le temperature saranno comprese tra i 13 e i 17°C.

Ecco le anomalie di temperatura previste per domenica nelle ore centrali: si noti valori molto superiori al normale sulla Pianura Padana, specie sul Piemonte e, sebbene meno marcate, anche sul versante Adriatico, complici i venti di caduta:

Ecco lo zoom sul nord-ovest (clicca sulle mappe per vederle ad alta risoluzione):