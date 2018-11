Incredibile maltempo sulle regioni meridionali: sciame di potenti Tornado devastano il territorio

Una forte ondata di maltempo si è verificata domenica 25 novembre sulle regioni del Mezzogiorno. Alcuni grandi Tornado si sono sviluppati da imponenti nubi temporalesche su Crotone e sul Salento. In provincia di Lecce è stato ripreso un altro grande imbuto sul mare nei pressi di Tricase, addirittura con vortici multipli. Questa pesante ondata di maltempo trae origine da una profonda circolazione di bassa pressione che si è sviluppata domenica mattina sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo in maniera diretta le regioni del centro e del sud. Sulle estreme regioni meridionali, la ventilazione di Scirocco ai livelli del suolo e di Libeccio alle quote superiori, ha dato luogo ad uno spiccato wind-shear di segno positivo, esaltando i moti convettivi lungo la colonna d'aria atmosferica e dando origine a spiccate rotazioni all'interno del cumulonembi.







Gli eventi tornadici che si sono sviluppati nel Salento, hanno seguito un'evoluzione del tutto raffrontabile alle tempeste che possono essere osservate negli Stati Uniti. Il vortice che ha devastato il paese di Trecase, ha interessato dapprima la terraferma per poi trasferirsi sul mar Adriatico, percorrendo diversi chilometri di strada. Dalle ricostruzioni effettuate sulla base dei danni, il Tornado potrebbe classificarsi come scala EF3 della scala Fujita.







Un fenomeno vorticoso di eccezionale intensità ed assai pericoloso, in grado di recare significativi danni alle strutture ed agli edifici. Probabilmente il vortice è nato da una struttura temporalesca complessa, chiamata supercella, un temporale provvisto di profonda rotazione che può dare luogo ad eventi vorticosi distruttivi e di lunga durata.