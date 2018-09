INCENDIO a Calci (Pisa), 25 Settembre 2018: evacuate 500 persone!

Un grave incendio, di grosse proporzioni, sta interessando dalla serata di ieri l'area di Calci, ad Est di Pisa.

La situazione è critica in quanto il vasto rogo, nato sul Monte Serra, si è esteso velocemente per le forti raffiche di vento presenti nella zona. I vigili del fuoco stanno riscontrando infatti grande difficoltà nelle operazioni di spegnimento.

"Incendio devastante a Calci - ha scritto attorno

alle 24 il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti -. Non abbiamo avuto tempo di comunicare sui social. Le case più vicine sono state contattate. Non si può operare in bosco e tutte le squadre sono schierate a protezione delle abitazioni, seguono aggiornamenti".

Numerose le persone che avrebbero già abbandonato le abitazioni nell'area di Calci, in particolare in località Tre Colli. L'odore di bruciato ha avvolto anche la città di Pisa.