In settimana salgono le TEMPERATURE!

Siamo oltre la metà di aprile e basta davvero poco per trasformare un periodo fresco in uno notevolmente mite, appena sbuca il "nasone" dell'alta pressione. Saranno contenti tutti coloro che non vedevano loro di farsi qualche bel giro in bici, di godersi i parchi pubblici e di alleggerirsi un po'. Anche sulle Alpi si affaccerà un po' di primavera a partire dalle basse quote.

Le giornate più "calde" saranno quelle di giovedì 18 e venerdì 19, quando il termometro potrà toccare punte di 21-22°C, valori ancora distanti da quelli estivi che si registreranno su Algeria e Tunisia, ma comunque sia tali da consentirci di trascorrere un paio di pomeriggi pensando all'estate che verrà.



Peraltro questo rialzo termico potrebbe essere il carburante ideale, "la miccia" per esaltare i fenomeni che potrebbero intervenire nei giorni successivi, ma questo è ancora tutto da vedere.



Anche sabato 20 aprile sarà caratterizzato da temperature pomeridiane miti, ma i valori non dovrebbero discostarsi troppo da quelli previsti tra giovedì e venerdì, di cui vi proponiamo in sequenza le due cartine.



Si tratta di mappa tratte dal nostro modello e centrate per le ore 14, quando si prevedono i valori più elevati: