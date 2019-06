In marcia verso l'apice di grande caldo

La giornata di domani, giovedì 27 giugno, potrebbe segnare una data storica in ambito meteorologico, aria rovente africana ha conquistato l'Europa portando temperature estremamente elevate ma ancora non abbiamo raggiunto l'apice di questo evento. Entro domani sera sapremo comunicarvi se saranno o meno stati varcati alcuni record assoluti di temperatura per il mese di giugno. L'ondata di calore poggia radici nello sprofondamento di una circolazione di bassa pressione ad ovest del Portogallo, evento che ha scatenato una cosiddetta rimonta anticiclonica "occidentalizzata". Tuttavia questa ondata di calore presenta delle caratteristiche di intensità particolarmente spiccate che la distinguono rispetto alle altre, potrebbe rivelarsi l'episodio più intenso dell'estate ed occorrerà aspettare diverso tempo prima di sperimentare una nuova fase di calura altrettanto vigorosa. Ecco la previsione calcolata dal modello americano per venerdì 28 giugno:

Con l'arrivo del fine settimana (sabato 29, domenica 30), un lieve rientro di aria meno calda da nord-est, porterà una modesta flessione delle temperature in propagazione dalle regioni nord-orientali verso il resto del nord. Nei primi giorni di luglio la "bolla" d'aria calda, sotto la spinta dell'anticiclone delle Azzorre, tenderà ad evolvere verso il Mediterraneo centro orientale, liberando per prime le regioni poste a nord delle Alpi, laddove è previsto un calo della temperatura con l'arrivo di qualche forte temporale. Sull'Italia persisterà una condizione di caldo estivo accompagnata da temperature elevate ma non più eclatanti come quelle di questi giorni. Ecco il profilo della temperatura al suolo prevista dal modello americano per lunedì primo luglio: