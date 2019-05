In calo le quotazioni per la nuova depressione del prossimo fine settimana

Una attiva circolazione di bassa pressione rinnova condizioni atmosferiche marcatamente instabili al centro ed al nord. Su queste regioni il tempo del fine settimana ha avuto caratteristiche più autunnali che primaverili, il cielo è risultato spesso coperto dalle nubi e la pioggia è stata una protagonista pressoché indiscussa del panorama atmosferico generale. Ebbene tale situazione nel prossimo futuro sarà destinata almeno in parte a cambiare, questa volta in chiave positiva per gli amanti delle prime giornate di sole e di spiaggia. Tra martedì e giovedì un promontorio di alta pressione riporterà un rialzo delle temperature accompagnato da un maggiore soleggiamento, un vero e proprio trionfo della primavera dopo un lungo periodo di instabilità. A tal proposito, ecco la previsione del modello europeo riferita a giovedì 23 maggio:

Lo sviluppo successivo degli eventi presenta oggi degli importanti spunti di riflessione che ci devono ricordare come una previsione a medio e lungo termine presenti sempre dei margini molto elevati di inaffidabilità che possono invalidare la linea di tendenza nell'arco di pochi aggiornamenti. Il passaggio della nuova perturbazione a cavallo tra venerdì 24 e domenica 26 maggio, viene notevolmente ridotta dai modelli come portata ed intensità, gli effetti sul nostro territorio potrebbero risultare inferiori alle aspettative iniziali. Ecco la previsione del modello europeo UKMO riferita a sabato 25 maggio, in cui possiamo osservare la cancellazione quasi totale del passaggio perturbato messo in luce i giorni scorsi dai modelli per la fine del mese:

Questo importante cambiamento nella previsione relativa al prossimo weekend, finirà inevitabilmente per avere ripercussioni anche nel periodo successivo che potrebbe vedere la luce il primo tentativo più convincente di rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali sul Mediterraneo. Ecco la previsione del modello europeo ECMWF riferita a martedì 28 in cui possiamo osservare un sensibile rialzo dei geopotenziali in sede mediterranea ed ovest europea: