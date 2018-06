In arrivo ondata di caldo su tutto il Paese ma occhio agli sviluppi successivi

Una figura di alta pressione riporta condizioni atmosferiche STABILI che fanno capolino sul nostro Paese dopo molte giornate di tempo incerto. Perde di importanza la circolazione di bassa pressione collocata sulla Penisola Balcanica mentre acquista vigore una figura di alta pressione che nei prossimi giorni riguarderà i settori centrali d'Europa ed il nostro Paese, portandovi tempo stabile accompagnato da un sensibile rialzo termico. Sono attesi picchi di caldo intenso soprattutto sulle località interne dell'Italia centrale e meridionale, con temperature sin verso +35°C.



Tra domenica e lunedì lo "spigolo" della cuspide anticiclonica sarà collocato proprio sopra la Penisola Italiana e questo sarà garanzia di tempo estivo assolato praticamente ovunque.



Tuttavia per le regioni settentrionali la fase di alta pressione non sarà in grado di portare una situazione persistente di stabilità estiva; i temporali pomeridiani lungo l'arco alpino non sarebbero mai completamente soppressi e dalla seconda metà della prossima settimana (mercoledì 4, giovedì 5 luglio) infiltrazioni d'aria più umida ed instabile oceanica potrebbero rinnovare le condizioni adatte allo sviluppo di alcuni temporali più organizzati.



In questo contesto, la buona tenuta dell'anticiclone sembra essere garantita soprattutto per le regioni del Mezzogiorno, ove il caldo potrebbe risultare intenso per tutta la prima decade di luglio, pur senza presentare connotati di eccezionalità. Per il resto del Paese è attesa una fase atmosferica calda e stabile ma anche vulnerabile agli attacchi delle masse d'aria più fresche in arrivo dall'oceano. A tal proposito, sorvegliato speciale rimane il passaggio temporalesco ipotizzato da alcuni modelli tra venerdì 6 e domenica 8 luglio.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it