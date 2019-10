In arrivo molta pioggia al nord-ovest, caldo fuori stagione al centro ed al sud

Una circolazione di bassa pressione governa il tempo dell'Europa occidentale, portando nel suo grembo condizioni di spiccata instabilità. Proprio adesso, mentre vi stiamo scrivendo, questa figura di bassa pressione tende a sprofondare verso le latitudini del basso Mediterraneo, raggiungendo persino la parte più meridionale della Penisola Iberica e del Marocco. Lungo il fianco orientale di questa grande circolazione depressionaria, troviamo un richiamo di aria molto calda che domenica e lunedì farà sentire i suoi effetti soprattutto al centro ed al sud, dove la colonnina di mercurio sarà destinata a salire di diversi gradi. Su queste regioni il tempo risulterà sostanzialmente stabile, mentre al nord sono previste alcune intense precipitazioni soprattutto su alto Piemonte, alta Lombardia, e Liguria. Ecco la previsione del modello americano riferita alla notte tra domenica e lunedì:

Lo sviluppo della circolazione atmosferica nei giorni su successivi, porterà la formazione di un vero e proprio cut-off, cioè un minimo chiuso di bassa pressione non più alimentato da ulteriori apporti di aria fredda. Tra martedì e mercoledì ci attendiamo pertanto un attenuazione dei fenomeni nostro Paese, con un miglioramento che si farà vedere sulle regioni dell'angolo nord-ovest, anche se probabilmente avrà carattere temporaneo. L'isolamento della goccia fredda non pare infatti essere una via definitiva che apre ad un reale miglioramento del tempo, in quanto nei giorni successivi, soprattutto nella giornata di giovedì, la goccia fredda potrebbe nuovamente risalire di latitudine, portando un secondo peggioramento di tipo piovoso lungo tutta la fascia tirrenica, in questo caso ne potrebbero essere coinvolte anche le regioni del centro e del sud. Ecco la previsione del modello europeo UKMO riferita a giovedì 24 ottobre: