In arrivo instabilità e calo termico a ridosso del fine settimana, incerta l'evoluzione successiva

La figura di alta pressione che per giorni ha occupato il bacino centrale del Mediterraneo, lascia il posto all'arrivo di una perturbazione tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio. Nella giornata di domani, giovedì 16 gennaio, qualche annuvolamento anche compatto è ancora previsto lungo la fascia del medio ed alto Tirreno, nubi anche sulle regioni settentrionali, qualche pioggia sarà possibile su Liguria di levante ed alta Toscana. Sulle rimanenti regioni le schiarite saranno prevalenti e la nuvolosità più frammentata. Temperature che almeno fino a venerdì, resteranno stazionarie sui valori attuali.

Venerdì e sabato prossimo una perturbazione si avvicina al Mediterraneo centrale, dando luogo ad un cambiamento più convincente delle condizioni atmosferiche. Qualche precipitazione è prevista sulle regioni del nord, con possibilità di neve fino a quote modeste, soprattutto nella notte tra venerdì e sabato. Le nubi aumenteranno anche al centro ed al sud, soprattutto sui versanti tirrenici e sulla Sardegna.

Tra domenica e lunedì, le precipitazioni sono previste al centro ed al sud, in particolar modo su medio e basso Tirreno, nonchè sulla Sardegna. Cieli nuvolosi al nord ma in un contesto più secco. Schiarite ed annuvolamenti sui versanti adriatici e jonici. Calo termico generalizzato che toccherà un picco proprio nella notte tra domenica e lunedì. Ecco la previsione del modello europeo , sulle temperature previste alla quota di circa 1500 metri nella giornata di lunedì: