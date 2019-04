In arrivo giornate di tempo più stabile e mite dalla prossima settimana, tuttavia...

In queste ultime ore sembra quasi di essere tornati indietro nel calendario, una circolazione d'aria piuttosto fredda di origine artico-continentale ha raggiunto il bacino centrale del Mediterraneo, accompagnata da una riduzione significativa delle temperature e da parecchi temporali che hanno interessato le regioni del centro e del nord. Si tratta dell'evento culmine di questa lunga fase di tempo instabile che ha scandito questa prima metà di aprile, riportando un quadro termico meno caldo ma soprattutto un po' di pioggia nelle assetate regioni settentrionali.



L'apertura della nuova settimana porta con sè importanti novità, troviamo infatti una figura di alta pressione prevista in rinforzo sul Mediterraneo, persistendo sul nostro territorio almeno sino al prossimo fine settimana. La previsione del modello europeo riferita a mercoledì 17 aprile, mette in luce il rinforzo di questo anticiclone alle latitudini meridionali d'Europa:

Con questo tipo di circolazione, dobbiamo aspettarci un rialzo considerevole delle temperature rispetto ai valori attuali. La superficie marina ancora raffreddata impedirà tuttavia grandi escalation della colonnina di mercurio lungo le coste, mentre al contrario dovremo aspettarci un aumento termico più sensibile nelle zone interne, come per esempio la Valpadana. La carta di previsione del modello europeo sulle anomalie di temperatura al suolo riferite a giovedì 18 aprile, evidenzia un rialzo dei valori che sull'Italia ritorneranno superiori alle medie del periodo soprattutto al centro ed al nord: