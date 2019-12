Impulso d'aria FREDDA raggiunge le regioni orientali dello stivale

Un impulso di aria fredda si sta avvicinando rapidamente alle regioni centrali e meridionali Adriatiche, dove un sistema frontale di tipo freddo, provocherà delle precipitazioni già a partire da questa sera su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Su tutte queste regioni sono previste condizioni atmosferiche in peggioramento, con rinforzo del vento da nord-est e graduale calo nella quota delle nevicate nel corso della notte. Questa depressione a carattere freddo, si trova a scivolare lungo il fianco orientale dell'alta pressione delle Azzorre, dando luogo ad una breve parentesi di tempo invernale che questo weekend coinvolgerà i paesi dell'est Europa, la Penisola Balcanica e le regioni meridionali italiane.



Tra domani, sabato 28 e domenica 29, il vortice freddo in quota con perno sui Balcani, darà luogo a venti forti di Grecale e di Bora, associati e rovesci nevosi a bassa quota che continueranno a colpire il medio e basso versante Adriatico almeno fino alla mattina di domenica. Ecco la previsione delle precipitazioni previste dal modello americano per il pomeriggio di domani, sabato 28:

Sarà proprio nella notte tra sabato e domenica che toccheremo l'apice del raffreddamento, prevediamo una notte ventosa e piuttosto fredda lungo i versanti medio e basso tirrenici, dove soffierà la Tramontana ma il cielo risulterà in gran parte sereno. Ventoso, freddo ed umido anche sui versanti adriatici, mentre i settori alto tirrenici e le regioni dell'angolo nord-ovest saranno più riparate. Migliora ovunque nel corso di domenica, con temperature in generale rialzo. Ecco la previsione dei venti al suolo previsti dal modello americano sabato sera, raffiche di Grecale e Tramontana attive soprattutto al centro ed al sud:

Si tratta di una parentesi invernale dalla durata piuttosto limitata, già da domenica pomeriggio il vortice in quota tenderà ad attenuarsi, lasciando il posto al rinforzo dell'alta pressione in arrivo dall'Europa occidentale. Ecco la previsione del modello americano riferita alla sera di domenica 29 dicembre: