Improvviso nubifragio lampo su Ragusa: saltano i tombini, vasti allagamenti [VIDEO]

Improvviso temporale colpisce Ragusa, ci sono vasti allagamenti, saltano anche i tombini.

In una giornata relativamente stabile su quasi tutta Italia è riuscito a svilupparsi un locale ma violento temporale nel corso del pomeriggio, esattamente sull'estremo sud Italia, nel ragusano.



In realtà si tratta di fenomeni previsti in quanto proprio sulle regioni del sud è presente, in alta quota, aria un po' più fresca che interagisce con la calura che si accumula sulla terraferma.

Il forte temporale si è abbattuto poco dopo le 13.30 su Ragusa dove ha causato vasti allagamenti e disagi. Traffico paralizzato nella città siciliana considerata anche l'ora di punta in cui si esce da scuole e uffici. Il forte acquazzone ha fatto letteralmente esplodere alcuni tombini a causa del pessimo deflusso delle acque piovane in città. Eloquente il video pubblicato su facebook da Alessia Firrincieli :







