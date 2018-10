Impressionante MALTEMPO nel sud della Sardegna, strade crollate

Una serie di forti temporali dalle caratteristiche autorigeneranti si è abbattuta nelle ultime ore sulla Sardegna, determinando una violenta fase di maltempo che ha prodotto allagamenti e disagi davvero considerevoli. Particolarmente colpita l'area di Capoterra, dove alcune località hanno superato i 300mm di pioggia in una manciata di ore. Una situazione che inevitabilmente ha portato grosse ripercussioni su un territorio incapace di assorbire una quantità così elevata di acqua. Il maltempo di queste ore ha messo in ginocchio diverse località nel sud dell'isola, tanto che la Protezione Civile ha proclamato lo stato di allerta di livello rosso. Criticità elevata per rischio idrogeologico nell'Inglesiente e nel Campidano.

La quantità di pioggia caduta nelle ultime ore su questo territorio è impressionante; abbiamo ben 380mm a Santa Lucia di Capoterra, dove si segnala il cedimento strutturale della strada statale i180. Nel comune di Capoterra i millimetri caduti sono stati 180, precipitazioni violentissime anche nell'Ogliastra con picchi sino a 290mm a Tertenia.

In queste ore il maltempo colpisce duramente anche le regioni di nord-ovest con accumuli di pioggia molto elevati sulla Liguria. Attualmente alcuni settori del nord sono anch'essi in uno stato di allerta rossa per rischio di temporali. Sulla Liguria l'allerta rientrerà non prima di domani, mentre sulla Sardegna le condizioni atmosferiche concederanno una tregua già entro il pomeriggio odierno.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it



Previsioni meteo per la Sardegna: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Sardegna/