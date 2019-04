Impressionante grandinata colpisce Costantina, in Algeria. Immagini shock!

Una violentissima ondata di maltempo, con temporali e piogge torrenziali, ha colpito l'Algeria nella giornata di ieri. La zona interessata è quella di Costantina, città dell'Algeria nord-orientale con circa 450 mila abitanti, dove si è verificata una straordinaria grandinata.

La grandine, caduta in grandissime quantità insieme alla pioggia, ha causato gravi disagi e danni. Scene di panico si sono vissute in diverse strade trasformate in fiumi in piena, con automobilisti rimasti bloccati in auto. Numerosi gli interventi della Protezione Civile. Non sono stati registrati per fortuna feriti o vittime.

Questa forte ondata di maltempo è stata innescata da una circolazione depressionaria alimentata da un intenso flusso di aria calda proveniente dalle aree interne africane (sub-tropicale) che ha favorito la formazione di grosse celle temporalesche caratterizzate da elevati moti verticali, quindi in grado di produrre precipitazioni a carattere grandinigeno e violente.

La stessa area depressionaria si è spinta nelle ultime ore anche all'estremo Sud e sta portando temporali localmente intensi sulla Sicilia.