Importante perturbazione in arrivo tra domenica e lunedì, poi ancora instabilità

I nuovi aggiornamenti dei modelli sembrano confermare una fase di instabilità piuttosto accentuata nel periodo compreso tra sabato e lunedì prossimo. Una circolazione depressionaria in arrivo dall'oceano Atlantico, troverà lo spazio di conquistare il bacino centrale del Mediterraneo, dando luogo ad un cambiamento importante per le condizioni atmosferiche rivolto alle regioni del centro e del nord. Soprattutto tra domenica pomeriggio e lunedì mattina, potrebbe consumarsi la fase più intensa di questo passaggio perturbato con precipitazioni che potrebbero risultare particolarmente abbondanti sulla Liguria di Levante e la Toscana, dove non si escludono situazioni di criticità idrogeologica . La previsione della pioggia calcolata dal modello americano , bene inquadra la situazione di instabilità con precipitazioni abbondanti proprio nella notte tra domenica e lunedì:

A livello sinottico, i modelli inquadrano oggi lo sviluppo di un vero e proprio minimo depressionario che dalle Baleari si sposterà in direzione nord-est, raggiungendo il Mar Ligure e l'alto Tirreno entro le prime ore di lunedì. La dominante dei venti al suolo con questo passaggio perturbato, sarà di tipo meridionale, con prevalenza di Scirocco. Ecco la carta del tempo riferita alla notte tra domenica e lunedì, secondo la previsione del modello americano :