Importante ambiamento del tempo in arrivo questa volta da occidente: ecco cosa potrebbe accadere

Gli ultimi aggiornamenti modellistici a nostra disposizione, mettono in luce una dinamica potenzialmente foriera di intense precipitazioni a cavallo tra il weekend e l'esordio della settimana successiva. Ne avevamo già parlato alcuni giorni fa, riguardo il consolidamento di una circolazione di correnti instabili attraverso un lungo corridoio che dalle latitudini settentrionali dell'Oceano Atlantico si spingerà sino a ridosso del Portogallo e della Penisola Iberica. Come spesso succede, la presenza di una circolazione di bassa pressione su questo settore d'Europa, espone lo stivale italiano a precipitazioni potenzialmente intense. Ancora male inquadrato dai modelli, un fronte atmosferico piuttosto attivo potrebbe raggiungere le regioni del centro e del nord tra domenica e lunedì prossimo. Ecco la previsione del modello americano riferita proprio alla serata di domenica, nella quale possiamo distinguere una perturbazione che dai quadranti occidentali si farà strada faticosamente verso il Mediterraneo centrale. Nella zona cerchiata in nero, le aree a maggior rischio di forti temporali tra domenica e lunedì:

L'azione di blocco da parte dell'anticiclone sulla area balcanica, porterà come come conseguenza, un rallentamento della perturbazione sul Mediterraneo centrale , con precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti soprattutto su medio ed alto Tirreno. Allo stato attuale esiste una concreta possibilità di temporali intensi su regioni come Liguria, Toscana, Lazio, mentre altrove le precipitazioni dovrebbero risultare più contenute. Ecco la previsione Spaghetti l'Ensemble riferite alla Toscana, possiamo osservare un picco elevato della pioggia tra le giornate di domenica e lunedì: