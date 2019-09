Imminente abbassamento delle temperature ma non tutte le regioni vedranno pioggia

L'arrivo di settembre porterà finalmente un graduale cambio di circolazione sul palcoscenico atmosferico europeo. Questo cambio di circolazione si manifesterà attraverso l'arrivo di correnti oceaniche progressivamente più fresche ed instabili. Troveremo quindi due grandi centri barici a governare il tempo d'Europa, il primo più importante sarà senza dubbio costituito dall'anticiclone delle Azzorre atto a costituire un blocco alla circolazione, mentre nell'ambito del Mediterraneo nonché sull'Europa centrale e soprattutto orientale, troveremo un tempo più movimentato garantito da una circolazione più fresca ed instabile.

Per quanto riguarda lo stivale in italiano, questa sera il modello europeo identifica il passaggio di una perturbazione un po' più organizzata prevista tra giovedì e venerdì prossimo. Questa perturbazione porterà con sé una riduzione più decisa delle temperature con valori che, almeno per un paio di giorni, potrebbero addirittura portarsi inferiori alle medie del periodo.

Per quanto riguarda la distribuzione dei fenomeni, qualche temporale potrebbe manifestarsi anche sulle regioni del nord ma generalmente la traiettoria dell'impulso favorirà ancora maggiori apporti precipitativi sui versanti adriatici e al sud, con temporali che potrebbero essere anche di un certo peso. Ecco la previsione del modello europeo riferita a venerdì 6 settembre:

Dando uno sguardo all'evoluzione del tempo riferita a lungo termine, non sembrano esserci cambi di circolazione in grado di proiettarci verso uno scenario differente da quello che vi abbiamo appena descritto; dal canto suo l'anticiclone delle Azzorre resterà sempre padrone dei settori europei occidentali, dove il tempo risulterà stabile, mentre flussi di correnti più fresche ed Instabili in arrivo da nord-ovest, continueranno ad interessare l'Europa centrale ed orientale.