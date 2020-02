Il TEMPO verso una svolta graduale nell'ultima parte di FEBBRAIO

Forse il mondo in questo momento ha preoccupazioni ben più grandi della crisi depressiva in cui è caduto l'inverno mediterraneo, e se lo dice il direttore generale dell'Oms rispetto al Coronavirus, probabilmente bisognerebbe credergli.



Peraltro anche le tempeste che hanno colpito il centro e il nord del Continente non hanno scherzato, coinvolgendo marginalmente alcune regioni del nostro Paese (su tutto le violente raffiche di foehn che in Piemonte hanno scoperchiato lo stabilimento della Sant'Anna di Vinadio).



Ed ora, cosa ci aspetta? Un mercoledì 12 abbastanza anonimo, un certo dinamismo tra giovedì sera 13 e venerdì 14 con il passaggio di un impulso freddo che spingerà rovesci dalle Venezie verso il centro e poi il sud, poi un week-end tranquillo e mite, ma con qualche addensamento (i soliti da due mesi a questa parte) tra Liguria e alta Toscana.

La mitezza si confermerà anche all'inizio della prossima settimana, quando si comincia però a scorgere un certo indebolimento della corrente a getto, unitamente ad una tendenza delle correnti fredde a muoversi maggiormente verso l'area mediterranea entro giovedì 20, lo si evince da questa prima mappa:

Nei giorni successivi l'indebolimento dell'alta pressione diverrebbe più palese, ma ancora non sufficiente ad imprimere quella svolta che rivoluzionerebbe il quadro barico su tutto il Continente:

Manca poco però e ce lo suggerisce anche la mappa spaghetti che riassume sia la situazione termica che barica prevista nell'intervallo di tempo compreso tra giovedì 20 e sabato 22 febbraio a 1500m e a 5500m: il calo barico e termico appare importante, sebbene non di quelli clamorosi:

L'esperienza ultraventennale di addetti ai lavori, ci fa supporre però che questo possa essere solo un primo passo verso uno sconvolgimento più netto, che potrebbe intervenire nei giorni immediatamente successivi: un colpo di teatro che l'inverno potrebbe piazzare approfittando della fisiologica fase di stanca del vortice polare.



A questo punto la situazione potrebbe farsi un po' più coinvolgente, non perdete gli aggiornamenti!