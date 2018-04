Il TEMPO: tutto quello che dovete sapere sino a metà mese

-Sino a giovedì 5 aprile le condizioni atmosferiche saranno improntate all'instabilità sull'Italia con fenomeni in localizzazione al nord-est e sulle zone interne del centro, ma con successiva tendenza a miglioramento.



-Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile sperimenteranno condizioni di tempo generalmente buono e mite ovunque, ma già nel corso di domenica aumenterà la nuvolosità sul settore nord occidentale e sulla Sardegna, con rischio di precipitazioni sull'isola e sul Piemonte entro sera.



-Il tempo della prossima settimana potrebbe essere caratterizzato dalla presenza di una depressione in sede mediterranea con conseguente fase perturbata un po' su tutti i settori, dapprima sulle regioni occidentali e la Sardegna, poi anche sul resto d'Italia.



-Le regioni sulle quali sono previste le maggiori precipitazioni risultano al momento: Sardegna, Liguria, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. A seguire Lombardia, Lazio, Campania.



-Il tempo non si stabilizzerà nemmeno nel fine settimana di metà mese (14-15 aprile): al momento nessun modello prevede l'arrivo di una zona di alta pressione duratura sulla Penisola. Anzi il modello europeo prevede addirittura un fine settimana dalle caratteristiche invernali su centro ed est del Continente.



-Una stagione così capricciosa è probabilmente da ricondurre all'evento gelido di fine febbraio sul centro Europa che ha rivoluzionato o forse sarebbe meglio dire resettato tutti gli schemi barici sul Continente.