Il TEMPO sino a domenica 29 settembre: cosa succederà?

La burrasca "equinoziale" dei primi di ottobre potrebbe prendere vita concretamente quest'anno con una discesa fredda dalla Scandinavia di quelle che lasciano il segno sul Continente.



Stamane sembrano concordare entrambi i modelli di punta: settembre potrebbe congedarsi con il botto. Guardate che temperature si prevedono per lunedì 30 settembre a 1500m sull'Europa secondo il modello europeo:

Interessante anche il vortice ciclonico proposto dal modello americano per domenica 29 settembre, quindi diciamo quasi in contemporanea:

Che attendibilità ha una simile evoluzione? Al momento, poiché si parla di una previsione ad una settimana di distanza, non superiore al 35%, ma è già una discreta percentuale, oltretutto avallata da una statistica favorevole, che vede ormai proprio l'inizio dell'ottobre come fase in cui vi è un concreto passaggio di consegne stagionali.

Intanto però dobbiamo chiederci a che settimana andremo incontro. Si partirà con il transito del fronte freddo di lunedì 23 sul settentrione e lungo il Tirreno, che porterà alcuni temporali, seguiti da venti di Tramontana e Maestrale, che martedì 24 riporteranno il sereno quasi ovunque, tranne all'estremo sud.



Tra mercoledì 25 e giovedì 26 è previsto il rapido transito di un altro impulso instabile con fenomeni di breve durata in spostamento dal nord al centro Italia, oltretutto distribuiti irregolarmente. (Saremo più precisi a tal proposito nei prossimi aggiornamenti).



Venerdì 27 settembre avremo bel tempo ovunque grazie al rinforzo di un cuneo anticiclonico, mentre per il fine settimana 28-29 si profila come raccontato sopra un graduale peggioramento a partire dal nord e dal centro con annesse precipitazioni e un calo delle temperature.

Seguite tutti i nostri aggiornamenti.