Il TEMPO per la settimana 14-20 ottobre: che MALTEMPO a fine periodo!

L'inizio della settimana, nella fattispecie martedì 15, vedrà il passaggio di una perturbazione piuttosto attiva tra nord-ovest e regioni centrali tirreniche, che poi estenderà la sua influenza anche su nord-est e Campania, molto meno sul resto del Paese, dove i geopotenziali risulteranno più alti e la curvatura ciclonica delle correnti poco marcata, inibendo i fenomeni.

Tra giovedì 17 e sabato 19 il tempo rimarrà sostanzialmente buono pur con passaggi nuvolosi da ovest al nord e sul Tirreno, mentre per domenica 20 sera si prevede un peggioramento anche molto intenso al nord e sulle regioni centrali tirreniche, accompagnato dalla formazione di un minimo depressionario al suolo potenzialmente pericoloso per Liguria e regioni di nord-ovest in genere, in grado di generare piogge molto abbondanti.



Qui sotto vediamo la configurazione barica prevista per la notte su lunedì 21 sull'Italia dal modello europeo:

IN SINTESI:

lunedì 14 ottobre: piogge su Liguria e Toscana, nubi al nord-ovest, ancora in parte soleggiato o soleggiato altrove.



martedì 15 ottobre: maltempo con piogge e temporali su nord-ovest, Sardegna e Toscana, poi anche sulle restanti zone del nord e su Umbria, Lazio e Campania, asciutto e ancora un po' di sole altrove.



mercoledì 16 ottobre: nuvolosità irregolare su nord-est, centro e sud con sporadici fenomeni e con successiva tendenza a miglioramento.



giovedì 17 e venerdì 18 ottobre: nubi sparse sulle regioni tirreniche, la Liguria e la regione alpina ma con fenomeni scarsi o assenti, abbastanza soleggiato altrove.



sabato 19 ottobre: nuvolaglia al nord e sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo, bel tempo altrove.



domenica 20 ottobre: tendenza a serio peggioramento nella seconda parte della giornata al nord e sulle centrali tirreniche con piogge e temporali. Seguite gli approfondimenti su MeteoLive!