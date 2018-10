Il TEMPO per 7 GIORNI: doppia razione di FREDDO in vista?

La settimana partirà con il primo vero assaggio d'autunno su gran parte del Paese, complice la presenza di un vortice freddo in quota che traslerà dal centro verso il sud Italia, portando con sé un generale calo termico e alcune precipitazioni su medio Adriatico e meridione, che insisteranno sino a martedì.



In seguito probabile ultimo sussulto anticiclonico e tempo buono su tutta l'Italia da mercoledì 24 a sabato 27 ottobre , con temperature che tenderanno nuovamente ad aumentare, riportandosi nuovamente su valori miti, specie sui settori occidentali del nostro territorio, cioè sulle regioni tirreniche e al nord-ovest.



Il nord Europa è però ormai carico di aria fredda e uno scambio di calore lungo i meridiani pare non si possa più rimandare per molto tempo: ecco allora l'affondo FREDDO previsto per domenica 28 con traiettoria ancora un po' incerta ma che il modello americano vede arrivare diritto sul nostro Paese con conseguente maltempo su diverse regioni e vistoso, sensibile calo delle temperature.



Il modello europeo invece spinge il freddo sulla Francia e propende per una fase piovosa autunnale per l'Italia. Al momento comunque tutti "leggono" molto bene la discesa d'aria fredda verso sud: la traiettoria esatta si conoscerà nei prossimi giorni.



Intanto l'attendibilità di una simile evoluzione è salita dal 45%.



Da notare come il modello americano faccia persistere il freddo anche per più giorni sull'Italia con valori largamente al di sotto delle medie stagionali.

Un'esagerazione? Staremo a vedere!