IL TEMPO nella settimana 7-13 ottobre

La settimana esordirà con il veloce passaggio di un vortice freddo che dal nord-ovest si trasferirà verso il Tirreno e la Sicilia e sarà accompagnato da alcune precipitazioni.

Martedì 8 ritroveremo il vortice all'estremo sud, mentre nel contempo un cuneo di alta pressione ripristinerà il bel tempo quasi ovunque, come mostra la mappa barica qui sotto:

Mercoledì 9 una nuova perturbazione busserà da ovest alle porte del nord Italia, favorendo un moderato peggioramento, peraltro di breve durata, con fenomeni in trasferimento veloce da ovest verso est e comunque più incisivi sul Triveneto. Il richiamo di aria umida che lo accompagnerà potrebbe determinare piogge anche in Toscana, Umbria e parte delle Marche. Qui la mappa barica che evidenzia il passaggio frontale:

Giovedì 10 il tempo migliorerà rapidamente al nord-ovest, dal pomeriggio anche al nord-est, mentre l'alta pressione tornerà a proteggere la Penisola almeno sino a domenica 13 ottobre. Questo potrebbe coincidere con un rialzo delle temperature e una fase di bel tempo in chiaro stile "ottobrino". Al nord però potrebbero farsi notare le prime nebbie notturne e mattutine.



Intorno alla metà del mese i modelli scorgono anche oggi un peggioramento generale da ovest, che però dovrà essere approfondito in successivi articoli dedicati, eccolo comunque secondo il modello europeo:

SINTESI PREVISIONALE settimana 7-13 ottobre

lunedì 7 ottobre: al nord nubi irregolari con piogge sparse su Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, in attenuazione e tendenza a miglioramento. Al centro e al sud peggioramento con piogge e rovesci temporaleschi, specie a cavallo delle isole maggiori e lungo la fascia tirrenica.



martedì 8 ottobre: maltempo sulla Sicilia, instabilità sul resto del sud con rovesci sparsi ma in miglioramento, bello al nord e al centro ma fresco risveglio.



mercoledì 9 ottobre: al nord e sulla Toscana peggiora con piogge da ovest, nubi anche su Umbria, alto Lazio e Marche, bello sul resto del Paese.



giovedì 10 ottobre: al mattino piogge sul nord-est, migliora al nord-ovest, ancora rovesci tra Toscana, Umbria e Marche in miglioramento, bello altrove.



da venerdì 11 ottobre a domenica 13 ottobre: bello ovunque e mite, locali nebbie notturne nelle valli del nord e del centro.